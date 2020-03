Coronavirus: Stadt Salzburg sperrt alle Freizeiteinrichtungen

Die Stadt Salzburg hat am Freitag mit einem Bündel an Einschränkungen auf die steigenden Fallzahlen an Corona-Erkrankungen reagiert. Alle Freizeiteinrichtung wie die Eisarena, die Sporthallen, die Bäder und das Kurhaus werden ab sofort geschlossen. Auch die Stadtbibliothek setzt mit Samstag den Betrieb aus. Ebenso werden die Stadtgalerien und das Stadtarchiv für Besucher gesperrt.

Betroffen von den Maßnahmen sind auch alle Veranstaltungsräume, die sich im Verfügungsbereich der Stadtverwaltung befinden - etwa die TriBühne Lehen, sämtliche Turnsäle und Räume in Schulen- und Kinderbetreuungseinrichtungen.

Die Serviceeinrichtungen des Magistrats schränken den persönlichen Parteienverkehr auf ein Minimum ein und stellen auf telefonische und Online-Beratung um. Pflichtaufgaben, wie das Pass-, Fremden oder Meldewesen, werden bis auf weiteres weitergeführt. Die Stadt appelliert an die Bürger, nur mehr absolut notwendige Amtswege zu bestreiten.

Auch die Stadtpolitik setzt wegen der Krise sämtliche Sitzungen des Gemeinderates, seiner Ausschüsse und des Stadtsenats bis nach Ostern aus.

Literaturhaus sagt alle Veranstaltungen ab

Bis Ostern 2020 finden im Literaturhaus Salzburg keine Veranstaltungen statt. Das gab der Vorstand am Freitag per Aussendung bekannt. "Der Schutz unseres Publikums, aller auftretender Künstler sowie der Mitarbeiter steht an erster Stelle", sagt Literaturhaus-Leiter Tomas Friedmann. Die Entscheidung sei schweren Herzens, nach intensiven Diskussionen und ständigen Analysen der aktuellen

Situation gefallen. "Ich war laufend in Gesprächen mit Verlagen,

Autoren und Kooperationspartnern, die alle volles Verständnis für

unsere notwendige Entscheidung zeigen."

Insgesamt gehe es um 30 Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und das Abendpublikum mit über 70 betroffenen Autoren, Musikern, Übersetzern, Moderatoren, Schauspielern etc. Betroffen seien davon auch Salzburger Hotels, Gastronomiebetriebe und Reiseunternehmer. Ob man Künstlern Ausfallshonorare zahlen könne, hänge von der Entscheidung der Regierung ab, Kulturbetriebe finanziell unter die Arme zu greifen. Der Schaden für das Literaturhaus allein in den

kommenden Wochen durch Ausfall von Eintritten, Café-Einnahmen

und Vermietungen wird mit ca. 10.000 Euro beziffert.

Quelle: SN, Apa