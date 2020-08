Coronavirus - Steigende Infektionen: Salzburg will mehr Screenings

LH-Stellvertreter Stöckl: "Mehr Möglichkeiten, wo sich Personen auf eigene Kosten testen lassen können"

Die Testmöglichkeiten für Reiserückkehrer sollen aufgrund steigender Zahl der Coronavirus-Infektionen im Bundesland Salzburg demnächst aufgestockt werden. Laut Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl (ÖVP) arbeite die Landessanitätsdirektion mit Laboren an einer Erweiterung. Das teilte die Landeskorrespondenz in einer Aussendung am Samstag mit.

"Ich denke, die Reisetätigkeiten im In- und Ausland werden mit sich bringen, dass wir noch mehr testen müssen", sagte Stöckl. Die Kosten dieser Tests müssen die Betreffenden aber selber bezahlen.

Anders ist dies bei rückkehrenden Urlaubern aus Kroatien: Wer im Zeitraum zwischen 7. August, 0.00 Uhr, und 16. August, 24.00 Uhr, aus Kroatien zurückgekehrt ist, kann sich bei der Hotline 1450 melden und erhält auch bei Symptomlosigkeit ein gratis Screening, teilte Stöckl in der Aussendung mit. Die Möglichkeit zum kostenlosen Test endet allerdings am Freitag, 21. August.

Quelle: APA