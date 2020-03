Mehr als die Hälfte der Coronavirus-Fälle im Land Salzburg betrifft den Pinzgau. Deshalb wurde daran gedacht, den ganzen Bezirk unter Quarantäne zu setzen.

Laufend aktualisiert das Land Salzburg dieser Tage die aktuelle Zahl jener Fälle, die mit SARS-CoV-2 infiziert sind. Die Übersicht auf Bezirksebene zeigte am Montag deutlich: Der Pinzgau ist die am stärksten betroffene Region in Salzburg.

Von 68 positiv ...