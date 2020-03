Coronavirus: Tests in Halleiner Spital ergaben keine Neuinfizierten

Personen bereits zum zweiten Mal untersucht. Quarantäne der Landesklinik bleibt aufrecht.

Nachdem am Freitag ein Patient in der Landesklinik Hallein an Corona erkrankt war, dessen Test anfangs negativ ausfiel, wurden die rund 30 Mitarbeiter in Quarantäne und 30 Patienten im Spital nochmals neu getestet. Diese neuerlichen Untersuchungen fielen bei den anderen nun negativ aus, berichtete das Land Salzburg.

Die Quarantäne der Landesklinik bleibt weiterhin aufrecht. Nicht betroffen sind die Geburtenstation und die Schwangerenambulanz. Aktuell werden die Patienten von einem verkleinerten Team weiter versorgt.

