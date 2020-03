Coronavirus wurde bei fünf Mitarbeitern im Krankenhaus Hallein nachgewiesen

13 Patienten aus Hallein werden nun in das Krankenhaus nach St. Veit verlegt. Am Montag wurde mit dem Aufbau des Covid-Spitals am Messezentrum begonnen - für die Betreuung der Patienten sucht das Land noch 200 Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte und Assistenzpersonal.

SN/Andreas Kolarik Das Krankenhaus Hallein wurde am Sonntag unter Quarantäne gestellt.