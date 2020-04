Coronavirus: Zahl der Spitalspatienten in Salzburg erreicht neuen Höchststand

Mit 105 Coronavirus-Patienten im Covid-Haus des Salzburger Uniklinikums waren am Dienstag so viele Erkrankte wie noch nie in stationärer Behandlung. Zudem meldete das Uniklinikum einen weiteren Todesfall. Es handelt sich um einen 85-jährigen Mann. Die Zahl der Covid-Verstorbenen in Salzburg ist damit auf insgesamt 31 angestiegen.

SN/salk/wildbild Im Hintergrund: Das Covidhaus des Unikliniukum Salzburg.