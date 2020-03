Coronavirus: Zehn Briten in Saalbach-Hinterglemm in Quarantäne

Der 61-jährige Brite ist der vierte in Salzburg bestätigte Fall einer Coronavirus-Erkrankung. Der Mann und seine neun Reisebegleiter befinden sich in Saalbach-Hinterglemm in einem Hotel in Quarantäne.

Jener Brite, der am Donnerstag als vierte Person in Salzburg positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet worden ist, befindet sich gemeinsam mit den neun weiteren Personen der Reisegruppe im Hotel in Saalbach-Hinterglemm in Quarantäne. Die Gesundheitsbehörde der Bezirkshauptmannschaft Zell am See hat ihre Erhebungen abgeschlossen: Für die übrigen 35 Hotelgäste des Hotels, das Personal und den Besitzer sei aus derzeitiger Sicht eine Quarantäne nicht notwendig.

"Wir haben intensiv geprüft und genau nachvollzogen, mit wem der Erkrankte und die anderen britischen Urlauber Kontakt hatten. Nachdem die Mitglieder der britischen Reisegruppe im Hotel zumeist unter sich blieben und in einem separaten Raum ihre Mahlzeiten eingenommen haben, sind diese nie länger als ein paar Minuten in direktem Kontakt mit anderen Personen gewesen", schildert Bezirkshauptmann Bernhard Gratz.

Erkrankter Brite hielt sich seit Tagen in seinem Zimmer auf

Weder die übrigen Hotelgäste noch das Personal oder der Besitzer wiesen Symptome einer Erkrankung auf. Der erkrankte Urlauber habe sich in den vergangenen Tagen bereits in seinem Zimmer aufgehalten und auf das Saubermachen verzichtet, sodass auch das Reinigungspersonal nicht länger als eine Viertelstunde in dem Raum gewesen sei.

Außer dem am Donnerstagnachmittag bekannt gewordenen Fall des an Covid-19 erkrankten Briten gibt es im Bundesland Salzburg derzeit zwei weitere bestätigte Erkrankungen: In Fusch an der Glocknerstraße befindet sich eine 36-jährige Frau wegen der Erkrankung in häuslicher Quarantäne, ihr 48-jähriger Partner ist in stationärer Behandlung. Eine weitere an Covid-19 erkrankte Person - es handelt sich um eine 62-jährige Deutsche, die in Obertauern auf Urlaub war - wurde in der Nacht auf Donnerstag per Krankentransport in ihr Zuhause nach Köln gebracht, wo sie gegen drei Uhr früh eingetroffen ist.

Quelle: SN