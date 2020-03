Coronavirus: Zwei weitere Fälle in Salzburg bestätigt

Das Land meldete die Fälle 12 und 13: Betroffen sind ein 82-jähriger Mann in der Stadt Salzburg und ein 59-jähriger Mann im Pongau.

In Salzburg sind am Mittwochnachmittag zwei weitere Coronavirus-Fälle hinzugekommen. Das Land informierte, dass ein 82-jähriger Mann in der Stadt Salzburg und ein 59-jähriger Mann im Pongau. Ersterer soll dem Vernehmen nach kürzlich als Teil einer Skireisegruppe in Südtirol gewesen sein. Der Fall im Pongau betrifft demnach Bad Gastein. In beiden Fällen hätten die zuständigen Gesundheitsbehörden mit der Abklärung der weiteren Vorgehensweise begonnen, teilte das Land mit.

Quelle: SN