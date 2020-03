Coronavirus: Zweiter Fall in Salzburg bestätigt

Der Mann und seine Freundin sowie zwei weitere Familienangehörige befanden sich bereits unter häuslicher Quarantäne. 18 Mitarbeiter zweier Salzburger Hotels wurden zudem am Montag in häusliche Quarantäne geschickt.

Beim Lebensgefährten jener 36-jährigen Wienerin, die sich bei einem Besuch in Turin am vorvergangenen Wochenende mit dem Coronavirus infiziert hatte, wurde am Montagvormittag die Erkrankung ebenfalls nachgewiesen. Der Mann befand sich bereits mit seiner Freundin und zwei weiteren Familienmitgliedern an seinem Wohnort in Fusch unter häuslicher Quarantäne. "Das war zu erwarten, dass es einen weiteren positiven Test gibt", sagt Franz Wieser, Pressesprecher des Landes.

Weitere Maßnahmen seien daher nicht notwendig. Es könne aber sein, dass die Quarantäne um einige Tage verlängert werde, da beim Mann die Erkrankung erst später nachgewiesen worden sei.

Die 36-jährige Wienerin dürfte sich am vorletzten Wochenende während eines Aufenthalts im norditalienischen Turin infiziert haben. Sie reiste am Mittwoch mit dem Zug von Wien aus zu ihrem Lebensgefährten in die kleine Pinzgauer Gemeinde. Am Donnerstag traten die ersten Symptome auf, die nach Angaben von Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz einem grippalen Infekt ähneln. Die Wienerin handelte vorbildhaft und suchte weder Arzt noch Spitalsambulanz auf, sondern meldete sich telefonisch. Am Freitag kam eine Ärztin des Tauernklinikums und testete die Patientin, am Samstag lag das positive Ergebnis vor.

Die Frau, ihr Partner und zwei weitere Angehörige befinden sich seither in häuslicher Quarantäne. Nun ist auch der Lebensgefährte erkrankt und positiv getestet. Laut Juhasz hatte die Frau zuvor weder in Wien noch während der Bahnfahrt direkten Kontakt mit anderen Menschen. Die Familie in Fusch wird während der Isolation im Haus seitens der Gemeinde versorgt.

18 Hotelmitarbeiter in Quarantäne

Nachdem am Sonntag bekannt geworden war, dass ein mittlerweile am Coronavirus erkrankter Mann aus Deutschland sich von 26. bis 28. Februar in zwei Hotels in der Stadt aufgehalten hat, sind in der Nacht auf Montag insgesamt 18 Mitarbeiter der beiden Hotels in häusliche Quarantäne geschickt worden. Das teilte Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) am Montag bei einer Pressekonferenz mit.

Der in Frankfurt am Main wohnende Mann hielt sich in der Vorwoche vorübergehend in Salzburg auf. Am 1. März wurde das städtische Gesundheitsamt von den deutschen Behörden informiert, dass eine in Frankfurt am Main wohnende Person am 29. Februar positiv auf Corona getestet worden sei und sich nun in Behandlung in der Virologie des Uniklinikums Frankfurt befinde, erklärte Preuner.

"Die städtischen Behörden haben noch in der Nacht auf Montag reagiert und jeweils neun Angestellte der Hotels in häusliche Quarantäne geschickt", sagte der Bürgermeister. Die Hotel-Betreiber hätten hervorragend mit dem Gesundheitsamt und dem Amt für Öffentliche Ordnung zusammengearbeitet und Verständnis für die nötigen Maßnahmen gezeigt, bedankte sich Preuner.

Das Land Salzburg lässt Vorsicht walten

Das Land lässt in Sachen Coronavirus weiter Vorsicht walten. Um LH Haslauer wurde ein Teileinsatzstab eingerichtet, bei dem jeden Tag von 8 Uhr morgens bis zum frühen Abend alle Informationen zusammenlaufen. Dieser Stab soll vor allem die Landessanitätsdirektion unterstützen, die derzeit gemeinsam mit den Amtsärzten der Bezirkshauptmannschaften mit dem Abklären von Verdachtsfällen alle Hände voll zu tun hat. Derzeit gehen alle Verantwortlichen davon aus, dass es in Salzburg weitere bestätigte Fälle geben wird. 80 Prozent der Erkrankungen verlaufen mild, viele Erkrankte zeigen gar keine Symptome. So ist auch die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass es in Salzburg unentdeckte Fälle gibt.

Haslauer bekräftigte noch einmal das Ziel des Landes Salzburg, das öffentliche Leben möglichst wenig durch den Ausbruch des neuartigen Virus beeinträchtigen zu lassen. "Wir haben eine Situation, die wir ernst nehmen, aber nicht dramatisieren." Auch für die Gemeinde Fusch werde es keine besonderen Maßnahmen, wie etwa die Überwachung der Einhaltung der Quarantäne, geben. "Das werden wir sicher nicht tun. Die Familie ist sehr verantwortungsbewusst und es ist eine kleine Gemeinde, in der kennt man sich." Auch am Sonntag wurden wieder einige Verdachtsfälle abgearbeitet: Zwei neue Fälle wurden gemeldet, zehn Testergebnisse waren negativ, drei Ergebnisse sind noch ausständig.

Quelle: SN