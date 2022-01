Coronawirbel beim Salzburger Hauptbahnhof - Polizei nimmt Demonstranten fest

Mit zwei Festnahmen hat ein kleinerer Nachhall zu einer größeren Anti-Coronamaßnahmen-Demo beim Salzburger Hauptbahnhof geendet.

Am Sonntag gegen 21 Uhr versammelten sich im Anschluss an die Coronamaßnahmen-Demonstration zirka 20 Teilnehmer beim Salzburger Hauptbahnhof. Das berichtete die Polizei am Montagmorgen.

In der Mitteilung der Exekutive hieß es weiter: "Obwohl die Gruppe seitens der Polizei in deeskalierender Weise angesprochen und versucht wurde die Situation zu beruhigen, kam es zu weiteren Lärmerregungen und Ordnungsstörungen."

Im Zuge der Identitätsfeststellung bei einem 49-jährigen österreichischen Staatsangehörigen versuchten mehrere Sympathisanten die Amtshandlung zu stören. Der 49-Jährige wehrte sich aus Leibeskräften gegen die Amtshandlung.

Unterstützung erfuhr der Mann durch einen weiteren 35-jährigen österreichischen Demonstranten. Beide Personen wurden festgenommen.