Countdown für Salzburger Businesslauf

Am Donnerstag gehört die Altstadt den Läuferinnen und Läufern.

Mehr als 6000 Salzburgerinnen und Salzburger haben sich für die 15. Auflage des Salzburger Businesslaufs in der Altstadt angemeldet. Am Donnerstagabend geht es für die Dreierteams los: Der Q-Trail startet um 18.05 Uhr auf dem Residenzplatz, der Businesslauf um 18.15 Uhr und Nordic Walking um 18.45 Uhr. Die Siegerehrung findet direkt nach dem Lauf statt. Geehrt werden dabei nur die jeweiligen Siegerinnen und Sieger.

Verkehrsinfo: Am Donnerstag ist die Durchfahrt durch die Altstadt zwischen 17.30 und 20.30 Uhr nicht möglich. Die Zu- und die Abfahrt für Anrainer in die gesamte Altstadt sind auf Anweisung der Polizei bzw. der Streckenposten möglich. Es kann jedoch zu Wartezeiten kommen. Der Öffis fahren durchgehend - aber auf alternativen Strecken. An den Radwegen am Salzachkai kann es zu Anhaltungen kommen.

Die Läuferinnen und Läufer werden gebeten, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit Bus und Bahn anzureisen. Für die Teilnehmer ist die Anreise per Öffi aus ganz Salzburg kostenlos. Die Teilnahmebestätigung gilt als Ticket.

Das Veranstaltungsgelände auf dem Residenzplatz öffnet um 16 Uhr. Die Taschendepots befinden sich auf der Seite des Glockenspiels sowie am Kapitelplatz. Heuer gibt es beim Businesslauf auch einen "roten Teppich" - für Teamfotos und Selfies.

Die Toiletten befinden sich hinter dem Dom (vis-à-vis der Post), an der Ecke Alter Markt/Residenzplatz, am Alten Markt bei der Wetterstation (neben dem Gastgarten des Café Tomaselli) sowie bei den Dombögen. Im Schulkomplex in der Josef-Preis-Allee 5 - rund zehn Gehminuten von Start und Ziel entfernt - gibt es die Möglichkeit, sich zu duschen.