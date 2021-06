Covid-19: Am Freitag gab es nur einen Intensivpatienten in Salzburg

15 Patienten waren am Freitag noch in Spitalsbehandlung, darunter ein Mann auf der Intensivstation. Es war eine Momentaufnahme, denn am Samstag gab es schon wieder mehr Covid-Patienten in Intensivpflege.

