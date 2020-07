Covid-19: Gesundheitsamt Salzburg sucht Gäste der "Burgerista"

Wer sich am Montag zu Mittag im Lokal "Burgerista" aufgehalten hat, wird vom Gesundheitsamt dringend ersucht, sich zu melden. Es muss abgeklärt werden, ob es zu einem Kontakt mit einer an Covid-19 erkrankten Person gekommen ist.

Die Epidemie-Behörde der Stadt Salzburg hat am Mittwochabend einen Aufruf an Lokalbesucher gemacht, die möglicherweise mit einer an Covid-19 erkrankten Personen in Kontakt gekommen sind. Gesucht wird nach Personen, die sich am Montag, 6. Juli, in der Zeit von ca. 13.00 Uhr bis 13.30 Uhr im Lokal "Burgerista", Griesgasse 15, aufgehalten haben.

Dort befand sich zu diesem Zeitpunkt eine an Covid-19 erkrankte Person, die an einem Tisch nahe der Kassa saß. Gäste, die während dieser Zeit in dem voll besetzten Lokal war, werden zur eigenen Sicherheit sowie zum Schutz anderer vor weiteren Ansteckungen dringend gesucht, teilte das Gesundheitsamt mit.

In Frage kommende Personen werden ersucht, sich per E-Mail unter gesundheitsamt@stadt-salzburg.at oder unter Tel. +43 662 / 8072-4810 zu melden. Die Mitteilung soll die persönlichen Daten sowie die Information, an welchem Tisch man gesessen ist, enthalten. Die Behörde verweist darauf, dass die Daten garantiert vertraulich behandelt werden.

Quelle: SN