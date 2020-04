Covid-19: Gute Nachrichten aus Hallein, Ärztekammer fordert Schutzmaskenpflicht auch in Spitälern

Nach mehreren Corona-Fällen und Isolation sperren einige Abteilungen an der Halleiner Landesklinik wieder auf. Indes ist die Zahl der Corona-Toten in der Nacht auf Mittwoch auf elf gestiegen. Die Salzburger Ärztekammer fordert eine Schutzmaskenpflicht auch in Spitälern und Ordinationen.

Zwischendurch gibt es auch gute Nachrichten in der Coronakrise. Die Abteilung für Chirurgie, die Palliativstation sowie die Abteilung für Innere Medizin sowie das Satellitendepartment für Unfallchirurgie an der Landesklinik Hallein gehen schrittweise wieder in Betrieb. Das meldet das Land Salzburg. Auf der Geburtenstation kamen demnach seit dem 22. März 23 Babys zur Welt, sieben davon allein in den vergangenen 24 Stunden. Mittlerweile würden auch wieder Transfers von Patienten aus dem Uniklinikum Salzburg gemacht, um dort den Nicht-Covid-Bereich zu entlasten. Auch Operationen bei ausgewählten Patienten mit akut notwendigen Eingriffen stehen wieder auf der Tagesordnung. Auf der Chirurgie, der Inneren Medizin und der Intensivstation werden alle Patienten weiter betreut. Die Ambulanzen bleiben aber nach wie vor geschlossen.

Zahl der Todesfälle gestiegen

Das Uniklinikum Salzburg hat der Gesundheitsbehörde am Mittwoch zwei weitere Todesfälle gemeldet. Es handelt sich um eine 88-jährige sowie eine 79-jährige Frau, die in der Nacht verstorben sind. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 ist damit in Salzburg binnen einer Woche auf elf gestiegen.

Insgesamt haben sich bis dato im Bundesland Salzburg 985 Menschen mit dem Coronaerreger infiziert (1. April, Stand 17 Uhr), davon sind 845 in Salzburg aufhältig.

Ruf nach Schutzmaskenpflicht in Spitälern

Die Salzburger Ärztekammer fordert Schutzmaskenpflicht auch in Spitälern und Ordinationen. "Die österreichische Bundesregierung verordnet eine Maskenpflicht. Das medizinische Personal in den Krankenhäusern und Ordinationen fragt sich, warum sie kein Schutzmaterial bekommen", sagt Ärztekammerpräsident Karl Forstner. Es müssten im Gesundheitsbereich zumindest dieselben Hygienestandards wie im Lebensmittelhandel gelten.

