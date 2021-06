Covid-19: Nur noch ein einziger Intensivpatient in Salzburg

15 Patienten waren am Freitag noch in Spitalsbehandlung, darunter ein Mann auf der Intensivstation. Doch in den Landeskliniken ist man weiter auf der Hut. Unterdessen kommt für nächste Woche eine Rekordmenge an Impfstoff nach Salzburg. Das meiste wird bereits für die Zweitimpfungen verwendet.

