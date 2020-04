Covid-19: Zahl der Todesfälle in Salzburg ist auf elf gestiegen

In der Nacht auf Mittwoch sind zwei weitere Pensionistinnen im Uniklinikum verstorben.

Das Uniklinikum Salzburg hat der Gesundheitsbehörde am Mittwoch zwei weitere Todesfälle gemeldet. Es handelt sich um eine 88-jährige sowie eine 79-jährige Frau, die in der Nacht verstorben sind. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 ist damit in Salzburg binnen einer Woche auf elf gestiegen.

Insgesamt haben sich bis dato im Bundesland Salzburg 967 Menschen mit dem Coronaerreger infiziert. 110 Personen sind bereits wieder genesen. 66 Patienten befinden sich derzeit in Spitälern und werden behandelt. Zehn Personen sind auf Intensivstationen und müssen zum Teil beatmet werden.

Quelle: SN