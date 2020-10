Covid-Aufruf um den Europark: Infizierter war in drei Geschäften

Eine Person war auf Einkaufstour und fuhr dann mit dem Zug. Später wurde sie positiv auf Covid getestet. Weiterer Todesfall gemeldet.

Die Bezirkshauptmannschaft Tennengau startet nach einem positiven Covid-Test einer im Bezirk gemeldeten Person einen Öffentlichkeitsaufruf. Die Person, die am Sonntag positiv getestet wurde, hielt sich am Samstagnachmittag im Europark auf. Von 15 bis 16 Uhr besuchte sie die Geschäfte "Zara", "Hollister" und "H&M". Danach fuhr die Person mit der S3 zum Hauptbahnhof und schließlich um 17.08 Uhr mit dem Zug REX 1524 in Richtung Saalfelden. Alle Personen, die sich zu den fraglichen Zeitpunkten in den jeweiligen Geschäften bzw. Zügen aufhielten, sollen ihren Gesundheitszustand überprüfen.

85-Jährige an Covid-19 gestorben

Die Gesundheitsbehörden melden indes einen weiteren Todesfall einer mit Covid-19 infizierten Person. Es handelt sich um eine 85-jährige Frau aus dem Pongau. Die Zahl der in Salzburg an Covid verstorbenen Personen erhöht sich damit auf 43. Im Pongau sind 18 Todesopfer zu beklagen, im Tennengau und im Lungau verstarb je eine Person, in der Stadt Salzburg drei, im Flachgau elf und im Pinzgau neun.

Quelle: SN