Covid-Ausbruch bei Salzburger Polizei: Vorläufige Entwarnung

Derzeit sind fünf Polizisten der Polizeiinspektionen Itzling und Bahnhof infiziert. Die beiden Dienststellen sind gesperrt.

Nach dem Auftreten von Coronainfektionen in zwei Dienststellen der Salzburger Polizei gab es am Donnerstag vorerst Entwarnung: Bei der Durchtestung von 100 Polizeibeamten wurde lediglich eine weitere Infektion festgestellt. Dieses Ergebnis war schon am Mittwoch bekannt geworden: Der neu infizierte Beamte war in einem oberösterreichischen Labor getestet worden. Aus dem Salzburger Labor waren die Ergebnisse wegen eines technischen Gebrechens erst am Donnerstag verfügbar. Alle Tests aus diesem Labor waren negativ ausgefallen. Somit sind vier Beamte der Polizeiinspektion Bahnhof und ein Beamter der Polizeiinspektion Itzling infiziert.

Klarheit über Notbetrieb erst nach Erstellung der Bescheide

Stadtpolizeikommandant Manfred Lindenthaler wartet nun auf Bescheide der Gesundheitsbehörden. Denn auch wenn keine neuen Infektionen festgestellt wurden, sei damit zu rechnen, dass einige Beamte unter Quarantäne kämen oder verkehrsbeschränkt würden. "Ich gehe aber davon aus, dass wir in den beiden Inspektionen bald wieder mit einem Notbetrieb starten können."

Vier neue Fälle in Asylquartier in Bergheim

Weniger gute Nachrichten gibt es aus dem Asylquartier in Bergheim. Hier stellten die Behörden vier neue Coronainfektionen fest. Bereits am 30. Juni war dort eine Person an Covid erkrankt. Damals wurden vier Personen abgesondert, 77 wurden verkehrsbeschränkt. Bei den vier neu infizierten Personen dürfte es sich um die abgesonderten Bewohner der Einrichtung handeln.

Quelle: SN