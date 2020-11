Covid-Ausbrüche in Salzburger Seniorenwohnheimen - 117 Bewohner positiv

Derzeit gibt es in 18 Einrichtungen im Bundesland Salzburg Coronafälle. 31 Bewohner von Seniorenwohnheimen sind derzeit im Spital.

Eines der Ziele in der Bekämpfung der Coronapandemie ist es, die vom Virus besonders gefährdeten Teile der Bevölkerung zu schützen. In Salzburg scheint das immer schlechter zu gelingen. Am Wochenende wurden in zwei Seniorenwohnheimen der Stadt Salzburg Covid-Ausbrüche bekannt.

Das Land Salzburg vermeldete am Sonntag, dass in einem Heim eines privaten Trägers fünf Bewohner und sieben Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet wurden.

Am Montag wurde publik, dass eine Bewohnerin des städtischen Seniorenwohnheims im Nonntal mit ...