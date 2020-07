Covid-Fälle in Salzburger Seniorenheimen: Keine Besucher mehr

Mitarbeiter von zwei verschiedenen Seniorenwohnheimen der Stadt Salzburg wurden am Montag positiv auf Covid-19 getestet. Jetzt gilt ein Besuchsverbot.

Nachdem am Montag bekannt wurde, dass zwei Mitarbeiter von Seniorenwohnheimen der Stadt Salzburg positiv auf Covid-19 getestet wurden, gelten nun für beide Einrichtungen Besuchsverbote. Bei der Seniorenwohnanlage der ÖJAB in Salzburg-Aigen hat die Gesundheitsbehörde per Verordnung den Wohnbereich 2 abgesondert. Besuche sind dort nicht mehr erlaubt. Das Verbot gilt vorerst bis zum 16. Juli. Bis dahin dürfen die Bewohner nur mehr Kontakt mit den Pflegekräften haben, zudem müssen sie ein Fiebertagebuch führen.

Die zweite betroffene Einrichtung ist das Seniorenwohnheim des Roten Kreuzes in Salzburg-Gneis. Dort wurde keine Verordnung erlassen, weil laut der Stadt Salzburg das Rote Kreuz selbst entsprechende Schritte veranlasst habe. Laut dem Roten Kreuz gelte nun auch dort ein Besuchsverbot, man habe die Hygienemaßnahmen verschärft.

Beide betroffenen Mitarbeiter waren in der Pflege tätig

Wie bereits am Montag bekannt gegeben wurde, waren beide Mitarbeiter in der Pflege tätig. Bei dem betroffenen Mitarbeiter des Seniorenwohnheims der ÖJAB in Aigen soll es sich um den Lebensgefährten einer bereits erkrankten Person handeln, der bereits abgesondert gewesen war. Ob die Mitarbeiterin des Roten Kreuzes in Gneis zuletzt Patientenkontakt hatte, wurde noch nicht bekannt gegeben. In beiden Einrichtungen wurden bereits Mitarbeiter und Bewohner getestet, die Ergebnisse stehen noch aus.

Quelle: SN