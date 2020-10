Covid-Fall bei 1450 in Salzburg - Anrufe werden umgeleitet

Eine Person aus dem Beratungsteam wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Jetzt übernehmen in der Nacht die Kollegen aus Oberösterreich die Anrufe.

Die Gesundheitshotline 1450, die auch alle Anrufe rund um das Coronavirus bearbeitet, ist nun selbst von dem neuen Virus betroffen. Bei einem Mitarbeiter des Salzburger Teams wurde am Freitag ein positives Testergebnis bekannt. Nun mussten sechs der gesamt elf Mitarbeiter in der Gesundheitsberatung nach Hause geschickt werden. Für so einen Fall sei ein Notfallplan erarbeitet worden, heißt es vonseiten des Salzburger Roten Kreuzes. Man habe eine gute Kooperation mit den Kollegen aus Oberösterreich. Für die Zeit der Quarantäne der Mitarbeiter ...