Covid-Hilfsgelder erschlichen? - Nächste Woche gleich zwei Prozesse am Salzburger Landesgericht

Erst am 16. August stand der Ex-Geschäftsführer einer inzwischen nicht mehr existenten Salzburger Firma (Dienstleister für Anlagenbau) vor Gericht, weil er unter der falschen Vorgabe, die Mitarbeiter seien covidbedingt in Kurzarbeit, 100.000 Euro an AMS-Beihilfe ergaunert hatte. Er erhielt zehn Monate bedingte Haft, die er akzeptierte. Kommende Woche finden nun am Salzburger Landesgericht erneut zwei gleich gelagerte Betrugsprozesse statt.

SN/apa Symbolbild.