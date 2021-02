Covid-Impfreihung erzürnt die Zahnärzte

Im Pongau und in Salzburg sind Zahnärzte noch immer nicht gegen das Coronavirus geimpft. In anderen Bundesländern sei dies längst passiert, das kritisieren die Zahnärzte des Bezirks heftig.

"Wir sind verärgert", sagt Zahnarzt Hans Mayr, "denn wir können nicht verstehen, warum wir Zahnärzte in Salzburg so spät für eine Coronavirus-Schutzimpfung gereiht werden. Immerhin ist unsere Berufsgruppe tagtäglich direkt mit den Aerosolen konfrontiert. Trotz aller Schutzmaßnahmen und trotz des Tragens einer FFP-3-Maske gab es in unserer Praxis bereits sieben positive Coronatests."

Das habe in den vergangenen Monaten die Arbeit der Zahnärzte durch Quarantäne-Ausfälle und Erkrankungen in der Ordination stark beeinträchtigt. "Wir testen uns alle regelmäßig zwei Mal ...