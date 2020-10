Covid-Infizierter brach Quarantäne: Nun muss er in Salzburg vor das Strafgericht

Die Staatsanwaltschaft Salzburg erhob Strafantrag gegen einen 29-jährigen Afghanen, der trotz eines positiven Coronatests und eines Quarantänebescheids mit dem Zug von Wien über Salzburg nach Bayern reiste. Vorwurf: vorsätzliche Gemeingefährdung von Menschen durch SARS-CoV-2. Am 11. November soll dem Angeklagten der Prozess gemacht werden.

Es ist der erste Strafprozess am Salzburger Landesgericht wegen eines - mutmaßlich - schweren Verstoßes im Zusammenhang mit dem Coronavirus:

Am 11. November muss ein 29-jähriger Afghane dort auf der Anklagebank Platz nehmen, weil er laut Strafantrag der Staatsanwaltschaft (StA) Salzburg trotz eines positiven Corona-Tests und trotz einer über ihn verhängten behördlichen Quarantäne am 13. Oktober mit dem Zug von Wien über Salzburg nach Bayern gereist war. In Freilassing hatten ihn deutsche Polizisten aufgegriffen und nach Salzburg zurückgeschoben. ...