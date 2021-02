Covid-Infizierter ging trotz Quarantäne eifrig spazieren: bedingte Haft in Salzburger Prozess

Zum Auftakt einer Verhandlungswoche mit vier Covid-Strafprozessen am Salzburger Landesgericht musste am Dienstag ein 66-jähriger Aserbeidschaner vor Richterin Martina Pfarrkirchner Platz nehmen. Staatsanwältin Elena Haslinger lastete ihm an, im Dezember 2020 als positiv auf das Coronavirus Getesteter die angeordnete Quarantäne wiederholt ignoriert zu haben.

Demnach verließ der Angeklagte gleich mehrmals sein Zimmer in einem Salzburger Asylquartier und unternahm teils ausgedehnte Spaziergänge. Dadurch, so die Staatsanwältin, habe er das Delikt der "vorsätzlichen Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten", konkret SARS-CoV-2, erfüllt.

Der Mann aus dem vorderasiatischen Staat zeigte sich nicht schuldeinsichtig. Über die Gerichtsdolmetscherin beteuerte er wiederholt und wortreich, dass man ihn damals "nicht aufgeklärt" habe, "was Quarantäne bedeutet. Man hat mir nicht gesagt, dass ich nicht hinaus darf. Nur, dass ich eine Maske aufsetzen soll. Ich dachte, Quarantäne heißt Maske tragen".

Der Leiter wie auch ein Betreuer der Asyleinrichtung betonten jedoch, dass man am 5. Dezember, nach einem ersten Coronafall im Quartier, allen anderen Bewohnern mit Nachdruck erklärt habe, "dass sie nun alle in ihren Zimmern bleiben müssen". "Wir haben auch dem russisch sprechenden Angeklagten mithilfe eines Übersetzers genau erklärt, dass er sein Zimmer nicht verlassen darf. Es gab auch eine russische Übersetzung des Bescheids", so der Quartierleiter im Zeugenstand. Nachsatz: "Und er hat das auch verstanden, was wir ihm gesagt haben". Fakt ist: Am 6. Dezember kam bereits der Absonderungsbescheid für den 66-Jährigen - vorerst als "Kontaktperson 1"; bereits am 7. Dezember wurden auch er und auch die anderen Bewohner seiner Wohneinheit positiv gestestet.

Wie der Asylbetreuer als Zeuge darlegte, "habe ich den Angeklagten dann am 7. und am 9. Dezember draußen vor dem Quartier gesehen. Ich sagte, er muss sofort ins Zimmer. Er meinte, dass er eh fit sei und kein Corona habe". Dem nicht genug, ging der 66-Jährige laut dem Quartierleiter auch am 10. Dezember spazieren - und zwar offenbar gleich sieben Kilometer weit. - Richterin Pfarrkirchner verhängte sechs Monate bedingte Haft. Das Urteil ist nicht rechtskräftig; da der Angeklagte ohne anwaltliche Vertretung zum Prozess erschien, hat er drei Tage Bedenkzeit, um allenfalls zu berufen.