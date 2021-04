Covid-infizierter Iraker flüchtete in der Stadt Salzburg aus Rettungswagen: Fahndung

Die Salzburger Polizei fahndet nach einem 21-jährigen, positiv auf Covid-19 getesteten Iraker mit Krankheitssymptomen, der am Sonntag in einem so genannten Rotkreuz-Infektionstransport in ein Quarantänequartier in den Lungau überstellt werden sollte. Der junge Mann sprang jedoch noch in der Stadt Salzburg aus dem Rot-Kreuz-Wagen. Und tauchte unter.

SN/rotes kreuz Der positiv auf Covid-19 getestete Iraker sprang aus dem Infektionstransportwagen des Roten Kreuzes (Symbolbild).