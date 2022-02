Covid-Lage in Salzburg - "wir sind nur mehr knapp über der magischen Grenze"

Leichte Entspannung, keine Entwarnung - im Land Salzburg hat sich das Corona-Geschehen mit leicht rückläufigen Infektionszahlen stabilisiert. Die Verantwortlichen sehen der weiteren Entwicklung mit vorsichtigem Optimismus entgegen und rüsten sich bereits für den kommenden Herbst.

Die Zahl der erfassten Neuinfektionen betrug am Freitag 2174 und ist damit im Vergleich zu den vorangegangenen Tagen niedriger. Auch die Anzahl der aktiv mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Land Salzburg ist mit 19.651 wieder unter die 20.000er-Marke gefallen. Die Hospitalisierungszahlen gehen ebenfalls leicht zurück: Im Land Salzburg gibt es mit Stand Freitagvormittag 87 (-6) Corona-Patienten in Krankenhäusern, 8 (-3) davon auf Intensivstationen.

Und: Die Reproduktionszahl (R-Wert) beträgt jetzt 1,05. Ein Infizierter kann somit rechnerisch "nur" mehr 1,05 andere Menschen anstecken. Landessanitätsdirektorin Peta Juhasz sagte dazu am Freitagvormittag: "Damit befinden wir uns nur mehr knapp über der magischen Grenze von 1,0. Und unsere Absicht ist es, mit all den Maßnahmen unter diesen Wert zu kommen." Der Trend mag zwar in diese Richtung gehen, aber "noch ist Vorsicht geboten."

CL-Match - wieviele Zuschauer sind erlaubt?

Auch der Salzburger Corona-Koordinator Peter Schinnerl zeichnete kein düsteres Bild der Lage: "Gottseidank sind die Prognosen nicht eingetreten, wenngleich diese Welle ja noch nicht vorbei ist." Juhasz und Schinnerl betonten erneut den Schutzwert der angebotenen Coronaimpfungen. Das tat natürlich auch Impfkoordinator Rainer Pusch. Er verwies auf die am Freitag von 12 bis 18 Uhr stattfindende Sonderimpfaktion in der Red Bull Arena in Kleßheim (wird am Samstag von 10 bis 18 Uhr ebenfalls angeboten).

Wieviele Menschen diese Aktion in Anspruch nehmen, wird sich zeigen. In Normalzeiten wäre die Red-Bull-Arena aber in knapp zwei Wochen bis unters Dach ausverkauft. Am 16. Februar ist nämlich das Hinspiel des FC Red Bull Salzburg in der Champions League gegen Bayern München angesetzt. Derzeit rechnet der Verein mit 2000 zugelassenen Zuschauern. Politische Forderungen für eine deutlich höhere Publikumsanzahl wurden bereits laut, in anderen Ländern wie England (Premier League) oder der Schweiz (Skiweltcup in Adelboden und Wengen) sind Sportveranstaltungen mit viel Publikum erlaubt.

Die entsprechenden Genehmigungsverfahren sind in Österreich aber noch nicht abgeschlossen. Die Zeit wird allerdings knapp. Auch ein Club wie Red Bull Salzburg benötigt zeitlichen Vorlauf, um ein Großereignis wie ein Heimspiel gegen die Bayern allein personell (z.B.: Ordnerdienste) auf die Beine zu stellen.

Die Behörden haben derzeit nicht nur diese aktuellen Ereignisse abzuarbeiten. Beim Land laufen bereits die Vorbereitungen für eine allfällige weitere Corona-Welle im Herbst dieses Jahres. Das Virus wird sich also so schnell nicht aus der Welt schaffen lassen.