Covid-Verstöße: Zahl der Strafprozesse in Salzburg häuft sich

Am Salzburger Landesgericht steigt die Zahl der Prozesse wegen des Vorwurfs der "vorsätzlichen Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten" (Paragraf 178 StGB) im Zusammenhang mit Covid-19.

Am kommenden Montag, 11. Jänner, wird einem im Flachgau wohnhaften, 39-jährigen Bauarbeiter der Prozess gemacht. Laut Strafantrag der Staatsanwaltschaft soll der Türke im August 2020 trotz Covid-Symptomen und Quarantäne-Auflage seine Wohnung verlassen und im Wohnort einkaufen gegangen sein.

Im November und im Dezember wurden am Landesgericht bereits drei weitere einschlägige Prozesse geführt: So wurde am 16. Dezember ein 20-jähriger, in der Stadt Salzburg wohnhafter Bosnier zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt, weil er im Sommer im Urlaub in ...