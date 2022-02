Covidinfizierter fuhr mit Bekannten von Salzburg nach Vöcklabruck: Bedingte Haft

Bosnier (30) verließ trotz Absonderungsbescheids hochinfektiös die Wohnung - zehn Monate bedingt.

Obwohl covidpositiv und infektiös (Ct-Wert von 20) und in Kenntnis eines Absonderungsbescheids, verließ ein Bosnier (30) Anfang Dezember 2021 die Salzburger Wohnung. Er begab sich zum Hauptbahnhof, hielt sich erst in der Halle auf, ließ sich dann von zwei Bekannten mit dem Auto abholen und fuhr mit ihnen nach Oberösterreich. Am Freitag wurde der Bosnier am Landesgericht von Richter Philipp Grosser wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten zu zehn Monaten bedingter Haft verurteilt, zudem wurde eine bedingte Geldstrafe aus einem früheren Urteil widerrufen. Nicht rechtskräftig.