Covidinfizierter Pinzgauer fuhr trotz Quarantäne zur Apotheke: bedingte Haft

"Ich weiß, es war nicht richtig. Es tut mir leid. Ich war damals in großer Sorge, total in Panik. Deshalb habe ich es getan." - Reumütig geständig zeigte sich Freitag am Salzburger Landesgericht ein 30-jähriger Pinzgauer, der am 22. November 2021 als Covid-Infizierter und im Wissen um seinen noch bis Anfang Dezember aufrechten Absonderungsbescheid die Wohnung verlassen hatte und zu einer Apotheke gefahren war, um dort ein Medikament für seine damals hochschwangere Frau zu holen.

