Crash im Kreisverkehr auf B156 in Bergheim: Stau im Frühverkehr

Zu umfangreichen Staus kommt es am Donnerstag im Frühverkehr auf der Lamprechtshausener Straße B156 in Bergheim nach einem Unfall. Drei Fahrzeuge sollen daran beteiligt gewesen sein.

Zu einem Unfall im Frühverkehr kam es am Donnerstagfrüh auf der Lamprechtshausener Straße (B156) in Bergheim (Flachgau). Im Bereich des Kreisverkehrs im Ortsteil Aupoint kollidierten drei Pkw. Eine Person wurde laut Rotem Kreuz bei dem Unfall schwer verletz, eine weitere erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden von der Rettung ins Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert, teilt ein Pressesprecher des Roten Kreuzes mit. Eine dritte Person begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Der Verkehr auf der B156 wird wechselseitig angehalten, es kommt zu umfangreichen Staus.

Weitere Informationen folgen.