Croatia Salzburg sucht Nachwuchskicker

Der neue Verein will in absehbarer Zeit auch Teams von der U7 bis zur U9 stellen.

Das neu gegründete Team von Croatia Salzburg ist sehr gut in seine erste Saison gestartet. Die Mannschaft von Trainer Tomislav Kovac liegt nach acht Runden an der Tabellenspitze der 2. Klasse Nord B, gefolgt von der zweiten Auswahl des UFC Hallein. In den ersten acht Partien gingen die Kicker mit großteils kroatischen Wurzeln gleich sieben Mal als Sieger vom Platz.

Der Verein will nicht nur bei der Kampfmannschaft vorne mitspielen, sondern ist derzeit auch auf der Suche nach geeigneten Nachwuchskickern von der U7 bis zur U9. "Wir haben aktuell um die 15 Spieler und wollen in absehbarer Zeit auch in den unteren Altersstufen starten", sagt Haris Borozni, Nachwuchsleiter beim Verein.

Wer Interesse hat, kann sich beim Nachwuchsleiter melden. Die Trainings finden jeden Mittwoch (ab 17.30 Uhr) und Freitag (17.30 Uhr) auf der PSV-Anlage in Salzburg-Süd statt.