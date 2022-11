Crystal-Meth-Schmuggel: Sechs bzw. fünf Jahre Haft für im Pongau lebende Mutter und ihren Freund

Nach zweitägigem Prozess wurden Donnerstagnachmittag am Landesgericht eine im Pongau lebende Deutsche (37) und ihr einheimischer Lebensgefährte (41) wegen Schmuggels bzw. Handels mit Crystal Meth in großem Stil zu sechs bzw. fünf Jahren unbedingter Haft verurteilt (nicht rechtskräftig).

Laut nunmehrigem Urteil hatte das Paar von Ende 2017 an bis zur Verhaftung am 6. März 2022 in einer Vielzahl von Schmuggelfahrten insgesamt zumindest 2,5 Kilo der hochgefährlichen, zerstörerischen Droge aus Tschechien eingeführt. Die Hälfte des eingeschmuggelten Suchtgifts, also 1,25 Kilo, sollen die beiden an zahlreiche Abnehmer gewinnbringend verkauft haben. Die andere Hälfte haben sie demnach selbst konsumiert.

Die Urteile gegen die Deutsche (Verteidiger: RA Carl Handlechner) und den Pongauer (Verteidiger: RA Kurt Jelinek), sind noch nicht rechtskräftig. Das Paar ist selbst seit Jahren schwer drogensüchtig und auch einschlägig vorbestraft.

Staatsanwältin Sandra Lemmermayer zufolge soll die 37-jährige Frau, sie ist vierfache Mutter, allein bei rund 100 Beschaffungsfahrten dabei gewesen sein. Das Gros der Fahrten führte sie dabei mit ihrem Partner durch.

Insgesamt stand gleich elf Angeklagte - fünf Männer und sechs Frauen, fast alle aus dem Pongau, dort auch wohnhaft und im Prozess voll oder teilweise geständig - vor dem Schöffengericht (Vorsitz: Thomas Tovilo-Moik).

Die neun Mitangeklagten waren selbst ebenfalls bei einigen Beschaffungsfahrten dabei oder liehen den Hauptangeklagten dafür ihr Auto. Drei Mitangeklagte erhielten bedingte Haftstrafen zwischen acht und zwölf Monaten, einer bekam 20 Monate teilbedingte Haft (vier davon unbedingt); diese Urteile sind bereits rechtskräftig.

Im Fall von fünf der allesamt nur untergeordnet tatbeteiligten Mitangeklagten gab es je eine Diversion.