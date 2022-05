Salzburger Uhren-Experte Michael Neureiter bei Kauf im Internet betrogen

Auch Sammler, Experten und nicht leichtgläubige Menschen können Opfer im "Netz" werden. Das musste ein Tennengauer erfahren.

Eine äußerst seltene Kapellenuhr wollte vor gut zweieinhalb Monaten Michael Neureiter erstehen. Er war auf eine Anzeige in einem deutschen Internetportal gestoßen. Eigentlich ist der Vigauner Spezialist für große Turmuhren. Aber das viel kleinere Uhrwerk hatte es ihm angetan. Neureiter verhandelte und erreichte wegen Mängeln (unter anderem fehlte die Aufziehkurbel) eine Preisreduktion auf 650 Euro plus 20 Euro Versandkostenbeitrag. Mit seinem Gegenüber, einem angeblichen Herrn Pedersen in Hamburg, aus Dänemark stammend, führte er eine längere E-Mail-Korrespondenz, "weil ich sichergehen wollte, ...