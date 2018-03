Cybermobbing: "Handyverbot wäre falsch"

Warum ein kompetenter Umgang mit dem Handy die beste Prävention gegen Cybermobbing sei, sagt Experte Martin Seibt.

Vor wenigen Tagen hat es auch das Bundesgymnasium (BG) Seekirchen "erwischt": Unbekannte, mutmaßlich selbst Schüler des Gymnasiums, haben auf einer Instagram-Plattform Lehrer und Mitschüler diskreditiert. Das hat Direktorin Annemarie Seethaler, die für die SN bislang nicht erreichbar war, den Eltern am Freitag per Brief mitgeteilt. Jetzt ermittelt die Polizei. Polizeisprecherin Irene Stauffer: "23 Postings wurden gesichert. Entscheiden, ob sie strafrechtlich relevant sind, wird die Staatsanwaltschaft."