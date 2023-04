Dachs in Grube erschossen: Diversion für Berufssoldaten und Jäger ist rechtskräftig

Die zuständige Salzburger Erstrichterin hatte für die der Tierquälerei angeklagten Männer je 120 Stunden gemeinnützige Arbeit in der Tierpflege angeordnet; der Staatsanwalt legte umgehend dagegen Beschwerde ein und pochte auf eine klassische Verurteilung zu Haft- oder Geldstrafe. Das Oberlandesgericht Linz wies die Beschwerde jetzt aber zurück - es bleibt damit beim Diversionsbeschluss.

Dieser Fall von Tierquälerei hatte für großes Aufsehen gesorgt: Ein Berufssoldat und ein Jäger hatten im August 2022 auf dem Gelände der Krobatin-Kaserne in St. Johann sieben Mal mit einem Kleinkalibergewehr auf einen Dachs geschossen, der in eine 2,5 Meter tiefe Betongrube gefallen war. Im Glauben, das Tier sei tot, ließen sie es in der Grube zurück. Weil der Dachs, Videoaufnahmen aus der Kaserne belegen es, aber noch lebte, stieg der Soldat am Folgetag in die Grube und erschlug das ...