Ab kommendem Montag, 22. Oktober, wird es auch am Bahnhof Bischofshofen einen ÖBB Rail&Drive Standort geben. Fünf Fahrzeuge stehen dann dort zur Verfügung. Mit dem Carsharing-Angebot wird Bahnkunden …

Wirtschaft

Der Verkauf eines Hotels an eine kroatische Kette versetzt viele Unternehmer in Obertauern in Unruhe. Andere wiederum freuen sich sogar. Mit einer Million Übernachtungen gehört Obertauern im Winter zu …