Dachstuhlbrand in Eben: Feuer konnte rasch gelöscht werden

Mehrere Pongauer Feuerwehren kämpften erfolgreich gegen die Flammen an.

Nach einer um 8.59 Uhr erfolgten Alarmierung rückten am Donnerstagvormittag mehrere Pongauer Feuerwehren zu einem heiklen Brand mitten im Ortsgebiet von Eben aus. In der Edtsiedlung war der Dachstuhl eines gerade erst neu gebauten, noch unbewohnten Gebäudes in Brand geraten.

Schon kurz vor 11 Uhr konnte Abschnittsfeuerwehrkommandant Christian Lackner "Brand aus" vermelden: "Das Feuer war in einer Zwischendecke im Dachtstuhl ausgebrochen. Wir mussten für die Löscharbeiten das Dach öffnen. Wir haben dann das Feuer gottseidank relativ schnell unter Kontrolle gebracht. Die Siedlung dort ist dicht verbaut", sagte Lackner im SN-Gespräch.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Ursache war vorerst unklar.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Eben, Altenmarkt, Radstadt und Reitdorf. Auch das Atemschutz-Kfz des Bezirkes war angefordert worden.

Quelle: SN