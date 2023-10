Dachziegel von Franziskanerkirche herabgestürzt - Gasse in Salzburger Innenstadt gesperrt

Am Donnerstag hatte sich ein Ziegel vom Dach der Franziskanergasse gelöst und war in der darunter liegenden Franziskanergasse aufgeschlagen.

Am Donnerstagmittag hat sich ein Ziegel am Dach der Franziskanerkirche in der Salzburger Altstadt gelöst und schlug in der Franziskanergasse auf. Verletzt wurde dabei niemand. Weil unklar war, ob möglicherweise weitere Ziegel folgen würden, wurde die Gasse - sie ist Teil der Fußgängerzone - von der Polizei vorsorglich gesperrt und eine Umleitung angeordnet. "Die Verantwortlichen im Kloster haben bereits Dachdecker verständigt. Es schaut aber danach aus, als würde die Franziskanergasse zumindest morgen noch gesperrt bleiben", schildert Moritz Windegger vom Mediensekretariat der Franziskaner Österreich.