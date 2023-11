Daheim ist es doch am schönsten

Viele Menschen zieht es in den Sommermonaten weit weg. Irgendwie verständlich, dass man die Welt sehen will. Nachvollziehbar ist das nicht immer. Die Klimakrise beschäftigt uns. Wir ärgern uns, dass sich Erwachsene auf den Straßen festkleben oder Schulkinder freitags für das Klima demonstrieren. Wir Menschen wollen nicht daran erinnert werden, dass der Flug in unsere Traumurlaubsdestination dem Klima nicht weiterhilft. Auch die Teuerung spüren wir. Aufschreie wie: "Wir können uns das Wohnen nicht mehr leisten", sind allgegenwärtig. Die 1000 Euro für den Flug nach Bali sitzen jedoch richtig locker. Ich kann verstehen, dass man sich etwas gönnen will - tue ich auch. Einen Wanderausflug zum Beispiel, mit einem

anschließenden Eisbecher in meiner Lieblingsgelateria. Schon als Kind war mir klar, dass ich mal meine Heimat wie meine Westentasche kennen möchte. Ich bin zwar kein gebürtiger Salzburger, aber nach 20 Jahren entdecke ich noch immer so viel Neues, dass Urlaub zu Hause eben doch am schönsten ist.