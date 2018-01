Daheim in Gemeinschaft: Zusammen ist man weniger allein

Gemeinsam planen, bauen und wohnen bietet eine Alternative zu Wohnmodellen wie Einfamilienhaus oder geförderter Wohnbau von der Stange. Das Zusammenleben profitiert in mehrfacher Hinsicht.

Was vor allem in der Zwischenkriegszeit aus der Not geboren war und zwischenzeitlich aus der Praxis so gut wie verschwunden ist, könnte durchaus eine Idee mit Zukunftspotenzial sein: Baugruppenprojekte. "Immer mehr Menschen wollen in Gemeinschaften leben, die sie sich selbst aussuchen und wo sie nicht zufällig zusammengewürfelt werden. Mit denen sie gemeinsam etwas planen, bauen sowie schließlich bewohnen", weiß Roman Höllbacher, künstlerischer Leiter der Initiative Architektur. Gemeinsam mit der Ziviltechnikerkammer, Architekten und Ingenieure OÖ und SBG, dem SIR sowie der Stadt Salzburg hat er die Ausstellung "Daheim, bauen und wohnen in Gemeinschaft", von Deutschland nach Salzburg geholt.

Ursprung der Genossenschaftsidee

Das Ziel ist Bewusstseinsbildung für ein Thema, das kaum noch vertreten ist. "Vor allem in den 1920er- und 30er-Jahren war es gang und gäbe, dass sich eine Gruppe von Leuten zusammentut, es gab eine breite Siedlerbewegung. Man setzte stark auf die Eigeninitiative und der Staat gab ihnen ein Stück Land, wo sie gemeinsam ihre einfachen Häuser zusammenbauten. Erst nach und nach verlief das in geordneteren Bahnen, Wohnbaugenossenschaften entstanden."

Heute könnte eine ähnliche Bewegung die Idee wiederbeleben. "Vor allem in Deutschland haben Kommunen, wo es bedeutende Abwanderung gab, das Potenzial erkannt. Dort entsteht viel Neues." Gerade jetzt, da Zinsen niedrig sind wie nie, wäre ein optimaler Zeitpunkt. "Es bräuchte jedoch den politischen Willen, derartige Projekte zu fördern. Die Wohnzufriedenheit ist erwiesenermaßen enorm."

Daheim - Bauen und Wohnen in Gemeinschaft

Die Ausstellung "Daheim" ist bis 23. März geöffnet. Ein Teil ist in der Ziviltechniker-Kammer (Anmeldung: Tel. 0662/ 87 23 83), ein anderer in der Initiative Architektur im Künstlerhaus ausgestellt.

Im Begleitprogramm stehen "Daheim Café" (8. 2.), "Daheim Exkursion" (2. 3.), "Daheim Abend" (8. 3.) sowie das Schulprojekt "Zusammen ist man weniger allein" auf dem Programm. Alle Infos: www.initiativearchitektur.at