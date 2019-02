"Seid's gschickt?" Das waren 1300 Schnalzer, die am Sonntag beim Rupertigau-Preisschnalzen um die Wette knallten. Siezenheim III musste in Bergheim die Wandergoaßl an die Ainringer Kollegen abgeben.

Besonders die Passen "von drent" jubelten am Wochenende. Sowohl in der Jugendwertung mit Feldkirchen I als auch bei den Erwachsenen mit Ainring VI ging der Sieg des 66. Rupertigau-Preisschnalzens an die bayerischen Schnalzer. Zum vierten Mal haben die Bergheimer das ...