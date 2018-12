Damals, am Schlepplift hinterm Haus: SN-Leser erinnern sich ans Skifahren

Viele kleine Lifte sperren zu - aber die Erinnerungen der SN-Leser bleiben. An die ersten Ski, den ersten Bruch oder die Idole von damals.

Das waren noch Zeiten: meterlange Ski, keine Sicherheitsbindung, kein Helm - dafür kleine Schlepplifte, wohin das Auge reicht. Einige Leser sind dem Aufruf der SN gefolgt und haben ihre Kindheitserinnerungen ans Skifahren geteilt.

Anzeige

Monika Umundum ist in Eugendorf aufgewachsen und kann sich noch genau erinnern: "Man konnte auf praktisch jedem Hügel Ski fahren lernen." Ihre ersten Ski bekam sie als Vierjährige von ihrem großen Bruder: "Sie waren natürlich viel zu lang für mich. Aber auf den Skispitzen war ein schneidiger Skifahrer abgebildet. In meiner Fantasie war das unser Idol Toni Sailer."

An ihre ersten Schwünge kann sich auch noch SN-Leserin Roswitha Schenner-Arnsteiner erinnern: Das war 1965 in Mittersill am "Guggenlift" und "Vogelsang" (Foto rechts unten). "Die beiden Lifte gibt es leider schon lange nicht mehr", schreibt sie. SN-Leser Peter Bazzanella kramte ebenfalls in alten Fotoalben: Das Bild rechts oben zeigt ihn bei einem Schulskitag in Bad Gastein im Jahr 1956. Flott unterwegs war auch die Tochter von Claudia Becwar: 1980 ging sie beim Abschlussrennen eines Kurses in Koppl an den Start (Foto Mitte).

Aus St. Martin am Tennengebirge meldete sich Leserin Herta Farmer. Man dürfe nicht zulassen, dass die kleinen Lifte in den Gemeinden zusperren müssen. Sie selbst, ihr Mann und ihre vier Kinder haben in St. Martin Ski fahren gelernt. Der Lift dort wurde im Vorjahr durch den "Schleppliftfonds" des Landes finanziell unterstützt.