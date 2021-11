Damals, im lichten Dschungel von Angkor Wat

Was waren das für Zeiten! Damals, als wir nach Jesolo höchstens auf eine Pizza, zum Plantschen im seichten Wasser und zum Bauen einer Sandburg gefahren sind.

Den richtigen - also den richtig richtigen - Urlaub brachten viele in sehr fremden Ländern zu. Die Reiseziele waren über alle Kontinente verteilt. Stichwort Asien. Stichwort Kambodscha. Samt Besuch in Angkor Wat. Diese Ruinenstadt mit ihren über 1000 Tempeln, überwuchert von riesigen Würgefeigen, ist einmalig. Oder der Amazonas-Regenwald! Verteilt über neun Länder ...