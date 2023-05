Damen-Skiteam "Bögei Girlies" aus Filzmoos holt den Europameistertitel

Das Skiteam war bei der Formations-Europameisterschaft in der Schweiz nicht zu schlagen - und verteidigte den Titel aus dem Vorjahr. Die "Bögei Girlies" erhielten bei allen Fahrten die Höchstnoten.

Formvollendete Fahrten im Schweizer Schnee: Die „Bögei Girlies“ waren bei den 7. Formations-Europameisterschaften in Samnaun nicht zu schlagen.



Große Freude in Filzmoos: Das Damen-Skiteam "Bögei Girlies" aus Filzmoos holte sich den Europameistertitel im Formationsskilauf. Der Bewerb fand kürzlich in der Schweizer Skiregion Samnaun statt. Leonie Berger, Maria-Angela Bonacorso, Julia Kurz, Selina Salchegger, Eva-Maria Salchegger, Viola Salchegger und Anja Roithmaier konnten alle Profiteams hinter sich lassen und ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen. Eine Besonderheit: Das Team aus Filzmoos ist jung. Das Durchschnittsalter der Damen liegt bei 18 Jahren.



Wichtig sind Stil und Synchronität

Beim Formationsskilauf spielt die Zeit keine Rolle. Wichtig sind Stil und Synchronität der Fahrten. In der Schweiz konnten die "Bögei Girlies" die Jury restlos begeistern: Sie erhielten in allen Fahrten die Höchstnoten und damit auch eine höhere Gesamtpunktanzahl als alle Herrenteams.

Termin in der Skihalle SnowWorld Amsterdam ist gebucht

Peter Donabauer, Tourismuschef in Filzmoos, ist stolz auf "seine" Europameisterinnen: "Das Damenteam der Skischule Bögei zählt bereits seit vielen Jahren zu den besten Skiteams Europas und hat schon zahlreiche Titel nach Filzmoos geholt. Auch für unsere Gäste in Filzmoos sind die Showeinlagen der ,Bögei Girlies' ein Highlight." Und auch der nächste Einsatz ist schon geplant: Im Oktober präsentieren sich die erfolgreichen Damen als Filzmoos-Botschafterinnen beim Winter Opening in der großen Skihalle SnowWorld Amsterdam.