Unzählige Salzburgerinnen ermöglichten den ersten Kleidermarkt der Frauenhilfe Salzburg.

Man erkennt nicht gleich, ob eine Frau aus Interesse an Kunst oder aus Not hierher kommt. Das Haus Franziskanergasse 5A in der Altstadt bietet als Stützpunkt der Frauenhilfe Salzburg beides: Bilderausstellungen von Salzburger Künstlerinnen und Hilfe aller Art für Frauen.

...