Damit die Psyche besser heilen kann

Chronik Vermisster Lungauer wurde tot bei Kraftwerk gefunden Der 73-jährige dürfte am 26. August beim Angeln in die Mur gefallen sein. Jener 73-jährige Tamsweger, der seit 26. August abgängig war, ist am Freitag tot gefunden worden. "Der Vermisste ist heute Vormittag …

Chronik 22-Jähriger verursachte im Lungau tödlichen Unfall: Drei Monate bedingte Haft Ein junger Lungauer, der am Morgen des 2. Mai bei Unternberg mit seinem Pkw auf der Murtalstraße (B 96) einen Unfall verursacht hatte, bei dem ein anderer Autolenker starb, erhielt am Donnerstag am …