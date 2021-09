Damit die Sterne weiter leuchten: Lichtmessstation im Zederhauser Riedingtal erfolgreich installiert

Ende August wurde eine zweite Lichtmessstation im Zederhauser Riedingtal erfolgreich installiert.

Die Bestrebungen des UNESCO Biosphärenparks Salzburger Lungau in Richtung "Dark Sky Park" nehmen weiter an Fahrt auf. Ende August wurde am Naturparkhaus im Riedingtal in Zederhaus die zweite Lichtmessstation durch Firma Expert Landschützer aus St. Michael installiert und erfolgreich in Betrieb genommen.

KEM-Manager Georg Macheiner: "In Zusammenarbeit zwischen Biosphärenpark und KEM Lungau mit dem Naturpark Riedingtal und der Umwelt- und Naturschutzabteilung des Landes Salzburg wurde somit der nächste Schritt im Bereich Forschung, Dokumentation und Sensibilisierung zum Thema Lichtverschmutzung ...