Damit Mitglieder das üben nicht vergessen: Pongauer Blasmusik liefert die "Musi-Box"

Die ungewollte Stille im Bereich der Blasmusik versucht man mit kreativen Ideen für die ehrenamtlichen Mitglieder zu füllen.

"Was uns in Zeiten wie diesen besonders fehlt, ist, uns im dörflichen Miteinander einzubringen", sagt Johannes Obermoser, der gemeinsam mit Hois Rieger als Kapellmeister und ihm selbst als Obmann der Trachtenmusikkapelle Goldegg einen etwas anderen Versuch startete, um mit ihren Mitgliedern "analog" in Kontakt zu treten: "Wir liefern persönlich an alle unsere Mitglieder eine persönliche Musi-Box aus."

Der Inhalt dieser kreativen Idee einer Musi-Box besteht aus einem kleinen Präsent, einer selbst gemachten Marmelade. Dazu finden sich darin ein ...