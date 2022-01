Daniel Huber gelang der erste Weltcupsieg

Zum Abschluss der Vierschanzentournee in Bischofshofen konnte der Seekirchner Skispringer endlich über Platz eins jubeln.

Die Freude im Auslauf der Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen kannte bei Daniel Huber kaum Grenzen. Lange musste der 29-Jährige auf seinen ersten Weltcup-Einzelsieg hinarbeiten. Beim traditionellen Dreikönigsspringen in Bischofshofen ist es ihm gelungen. Der Seekirchner setzte sich vor dem Norweger Halvor Egner Granerud und dem Deutschen Karl Geiger durch. Schon in der Qualifikation hatte Daniel Huber eine überragende Leistung gezeigt und sich im K.-o.-Duell gegen den Japaner Junshiro Kobayashi mit einem Satz auf 136,5 Meter souverän durchgesetzt und damit den zweiten ...